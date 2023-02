Regno Unito, Sunak ai Paesi Nato: cambiare il Trattato atlantico per proteggere l’Ucraina «a lungo termine»

Il premier britannico Rishi Sunak terrà un discorso domani, 18 febbraio, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il fulcro dell’intervento riguarderà la difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa. Una nota di Downing Street, diffusa questa sera, anticipa qualche dichiarazione che farà Sunak. Innanzitutto, arriverà la proposta, rivolta ai Paesi Nato, di modificare il Trattato atlantico per proteggere l’Ucraina da una futura aggressione russa, «garantendo a Kiev un sostegno a lungo termine. Dobbiamo dimostrare che rimarremo al loro fianco, disposti e in grado di aiutarli a difendere il loro Paese ancora e ancora». Un altro invito che il premier britannico farà agli alleati sarà quello di «raddoppiare» il sostegno militare all’Ucraina. «Ora è il momento di raddoppiare gli aiuti», ribadirà il premier. «Quando Putin ha iniziato questa guerra ha scommesso sul fatto che la nostra determinazione sarebbe venuta meno. Anche adesso scommette sul che fatto non avremo i nervi saldi. Ma allora gli abbiamo dimostrato che si sbagliava, e lo dimostreremo ancora». Sunak sottolineerà che dalla resistenza dell’Ucraina dipenderà la sicurezza dell’intero continente europeo e dell’ordine globale costituito: «La posta in gioco in questa guerra è persino più grande della sicurezza e della sovranità di una Nazione, riguarda la sicurezza e la sovranità di ogni Nazione, perché l’invasione della Russia, i suoi ripugnanti crimini di guerra e la sua irresponsabile retorica nucleare sono sintomatici di una più ampia minaccia a tutto ciò in cui crediamo».

