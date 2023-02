Guerra in Ucraina, i leader alla conferenza di Monaco. Von der Leyen: «Raddoppiare sostegno militare». Wang Yi: «La Cina è dalla parte della pace»

«Quello che dobbiamo fare è chiarire che noi non accetteremo mai una guerra imperialista, non accetteremo che il presidente Putin calpesti il diritto internazionale con i piedi»: queste le parole con cui la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha esordito alla Conferenza sulla Sicurezza che ha radunato i leader mondiali a Monaco. Ha poi rincarato la dose, aggiungendo senza mezzi termini: «Dobbiamo fare pressione per fare in modo che le mire imperialistiche della Russia falliscano e che l’Ucraina vinca». E dunque: «Dobbiamo fare in modo che l’Ucraina possa avere munizioni standard. Non può essere che si debbano aspettare mesi e anni per inviare obici. Possiamo raggruppare l’industria militare europea e cercare di capire cosa serve». A detta di Von Der Leyen, è necessario raddoppiare il sostegno militare degli alleati all’Ucraina, così che «i piani di Putin falliscano completamente».

La posizione cinese

Al summit è intervenuto anche il ministro degli esteri cinese Wang Yi, che ha subito messo in chiaro: «Sulla questione della Ucraina noi saremo dalla parte del dialogo e della pace». «Tutti i Paesi devono attenersi al principio della sovranità e della integrità territoriale. E non deve esserci in questo una doppia morale», ha aggiunto, citando anche il caso di Taiwan (che a suo dire «non è mai stato uno Stato autonomo e non lo sarà neanche in futuro») e dicendosi contrario ai separatismi. Ha continuato sottolineando che «non ci devono essere guerre nucleari, e non sarebbero vinte»: «Va evitata una catastrofe nucleare. Perciò ci dobbiamo impegnare insieme contro uso di armi chimiche e biologiche».

Il segretario della Nato e il punto di vista Usa

Anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha ribadito la necessità di aumentare il sostegno a Kiev: «Putin non sta pianificando la pace, ma nuove offensive. E non ci sono segnali che lui abbia cambiato le sue ambizioni. Cerca contatti con altri regimi autoritari come Iran e Corea del Norea. Dobbiamo fornire all’Ucraina quello che le serve per vincere». Ha poi espresso l’urgenza dell’ingresso di Svezia e Finlandia nell’alleanza atlantica: i due Paesi «sono pronti per la ratifica, io spingo perché adesso questa si chiuda. Devono entrare il prima possibile nell’Alleanza. Il più velocemente possibile. E io lavoro perché entro Vilnius (dove si terrà la prossima riunione dei capi di Stato e di governo della Nato l’11 e 12 luglio, ndr) siano membri della Nato». La vicepresidente americana Kamala Harris ha offerto il suo bilancio ostentando ottimismo: «Un anno dopo sappiamo che Kiev resiste ancora. La Russia è indebolita. L’alleanza atlantica è più forte che mai». Ha poi aggiunto che gli Usa ritengono Mosca «responsabile di crimini contro l’umanità», mentre «noi ci riconosciamo nello Stato di diritto: la giustizia deve affermarsi».

