Scoprì di essere già sposato a Santo Domingo il giorno delle sue nozze, la svolta: «Tradito da un amico»

Il conoscente avrebbe usato i dati del 40enne salernitano per sposarsi in Repubblica Dominicana. Ma le foto sui documenti, arrivati dopo settimane, hanno fatto emergere la truffa

È stato un amico a tradire la fiducia di Alfredo De Simone, il 40enne che aveva scoperto agli inizi di dicembre scorso di essere già sposato da otto anni proprio nel giorno del suo matrimonio. L’uomo di Pastena, nel Salernitano, era già pronto per firmare i documenti con la sua compagna, finché non erano arrivate le carte dall’ambasciata italiana a Santo Domingo che richiedevano la trascrizione di un matrimonio del 10 luglio 2014 proprio tra De Simone e una donna del posto. Circostanza di cui lui ha sempre sostenuto di non sapere nulla, al punto da affidare il caso a un avvocato di fiducia per provare a venire a capo della vicenda. Finché la sera del 16 febbraio scorso, l’uomo ha scoperto la verità: «Sono sempre le persone vicine a farti del male», ha commentato amareggiato al quotidiano salernitano La Città. Il suo avvocato è riuscito a ottenere nuovi documenti dal ministero degli Esteri, scoprendo che un amico di De Simone aveva usato i suoi dati per sposarsi a Santo Domingo.

Davanti a quelle carte, De Simone ha riconosciuto l’amico in una foto: «Un amico di un amico a dirla tutta», ha spiegato. De Simone aveva incontrato in alcune occasioni quel conoscente. A lui aveva raccontato di una vacanza fatta proprio in Repubblica Dominicana. Poi è sparito, aveva saputo di un viaggio proprio a Santo Domingo, dove aveva deciso di rimanere. Nel 2014, anno in cui risultano le «nozze fasulle», quel conoscente viveva ancora lì. Poi è tornato a Salerno e quando è emerso il caso che ha impedito le vere nozze di De Simone, è stato il 40enne a contattarlo: «Lui era sorpreso – ha raccontato – Mi ha detto “Com’è possibile questa cosa?». Poi però è di nuovo sparito.

