La creator Mangiapregasbatty di “Case da incubo” contro Luciana Littizzetto: «Mi ha copiato il format e le battute» – Il video

Il monologo di ieri, 19 febbraio, di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa, sta facendo discutere sui social. Noemi Mariani, conosciuta su Instagram come Mangiapregasbatty, ha denunciato sui suoi account che gli autori del discorso della comica avrebbero «copiato il suo format e le battute senza neanche fare un piccolo credit». La creator fa riferimento al suo Case da incubo, la serie di video che fa su Instagram in cui commenta ironicamente gli annunci delle case delle agenzie immobiliari. E Littizzetto, nel suo discorso a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, ha affrontato il tema del caro affitti per gli studenti, mostrando una carrellata di annunci riferiti alla città di Milano e sottolineando con ironia le condizioni assurde e i relativi prezzi. «Se vieni, per esempio, dalle colline del Molise e tuo padre fa l’operaio, e una stanza a Milano ti costa 500 euro, l’università non la puoi fare e anche se fai un lavoretto non ci stai dentro con le spese», ha detto la comica in puntata. Rabbia da Noemi Mariani, che tiene comunque a sottolineare che Case da incubo «va avanti, una battaglia portata avanti da persone che veramente non riescono a trovare casa».

