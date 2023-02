Fonti Chigi: «Biden telefona a Meloni». Focus sull’assistenza a Kiev contro l’aggressione russa

Sfumata l’ipotesi di un incontro lampo a Varsavia tra Giorgia Meloni e Joe Biden, il capo dell’esecutivo e il presidente degli Stati Uniti hanno avuto un colloquio telefonico. A dirlo, la sera del 20 febbraio, è lo staff di Meloni. La chiamata, fa notare Palazzo Chigi, è partita da lato americano. «Il presidente degli Stati Uniti ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria». La diplomazia italiana, secondo fonti di stampa, avrebbe cercato di organizzare un rapido faccia a faccia tra Biden e Meloni, prima che quest’ultima lasciasse la Polonia per proseguire il viaggio verso Kiev. Tentativo, però, che non ha avuto successo. I due si sono trovati a qualche centinaia di metri di distanza sulla pista dell’aeroporto di Rzeszów-Jasionka. In serata, Biden, partito dalla stazione ferroviaria di Przemysl, è arrivato nello scalo per salire a bordo dell’Air Force One in direzione di Varsavia. Nello stesso aeroporto è atterrato l’aereo di Meloni, proveniente dalla capitale polacca. Da qui il suo viaggio è proseguito in treno verso Kiev, dove è attesa domattina per l’incontro col presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: