Re Carlo verso il taglio dell’assegno al fratello Andrea, la stangata dopo lo scandalo Epstein (e lo sfratto)

Re Carlo III d’Inghilterra starebbe pensando di tagliare lo «stipendio reale» di 280mila euro all’anno a suo fratello, il principe Andrea. Il duca di York, che non è in buoni rapporti con il fratello monarca, è già strato sfrattato dal suo appartamento di Buckingham Palace, ufficialmente per lavori di ristrutturazione. E, secondo il Daily Mail, ora rischierebbe di perdere anche la proprietà del Royal Lodge, nella tenuta del castello di Windsor, dove vive da circa vent’anni. Se re Carlo dovesse tagliargli lo stipendio annuale, il duca di York potrebbe non essere in grado di sostenere le spese di mantenimento dell’abitazione dove vive ancora con la sua ex moglie, la duchessa di York Sarah Ferguson. Tra i fratelli Carlo e Andrea non scorre certo buon sangue. A incrinare i rapporti del duca di York con il resto della royal family sono soprattutto alcune vicende giudiziarie. Il principe Andrea, infatti, è accusato di abusi sessuali su minori nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, il finanziere – suicidatosi in carcere nel 2019 – condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. La Royal family si è sempre rifiutata di commentare la vicenda, ma, per decisione di Elisabetta, ha revocato ad Andrea ogni titolo e incarico di rappresentanza nella famiglia reale. Per questo, durante il corteo funebre di sua madre, Andrea era l’unico esponente della royal family a indossare abiti civili.

La “spending review” di re Carlo

Secondo le ricostruzioni del Daily Mail, il principe Andrea avrebbe confidato ad alcuni amici che non riuscirà a mantenere le spese del Royal Lodge senza il suo stipendio reale. Alcune fonti vicine alla royal family, però, hanno smentito quest’ipotesi, precisando che re Carlo non lascerà suo fratello Andrea senza una casa e senza soldi. Finché era in vita, la regina Elisabetta ha supportato il duca di York con fondi privati. Fin dalla sua incoronazione, però, re Carlo non ha fatto mistero della sua volontà di rendere la casa reale meno costosa. Da qui la decisione di avviare una revisione della spesa, tra cui – sempre secondo il Daily Mail – anche il taglio dello stipendio del principe Andrea.

Foto di copertina: EPA/ANDY RAIN

Continua a leggere su Open

Leggi anche: