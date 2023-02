I Beatles Paul McCartney e Ringo Starr in un album dei Rolling Stones? L’indiscrezione di Variety

Secondo la rivista statunitense, Paul McCartney avrebbe già inciso le sue parti in uno studio di Los Angeles

I Beatlestones sono il sogno proibito che mette d’accordo i fan di due dei gruppi più importanti della storia della musica, altrimenti solitamente in disaccordo su quale delle due formazioni sia la migliore. A 60 anni dal loro primo incontro, secondo l’indiscrezione di Variety, gli ultimi due componenti rimasti dei Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, starebbero collaborando a un album dei Rolling Stones con Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood. Secondo il periodico statunitense, le registrazioni sarebbero già state realizzate, nelle scorse settimane a Los Angeles. McCartney avrebbe inciso le sue parti con il basso, e anche Starr parteciperà con la sua batteria. Il progetto artistico a cui prenderanno parte dovrebbe essere il nuovo album degli Stones, che non escono con un disco originale dal 2005. Non è ancora chiaro se le parti registrate dai due Beatles finiranno nelle stesse tracce dei Rolling Stones o saranno a parte, ma Variety è sicura che il progetto è ormai alle fasi conclusive.

