Arriva il nuovo brano inedito dei Beatles, il 2 novembre esce «Now and Then»: come è stato realizzato

Uscirà in contemporanea mondiale giovedì 2 novembre – alle 15 ora italiana – Now and Then, l’ultima canzone inedita dei Beatles. A oltre 40 anni dallo scioglimento del gruppo, i Fab 4 tornano a stupire i fan con un brano scritto e cantato da John Lennon, sviluppato e lavorato nel corso degli anni da Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, prima della sua scomparsa nel 2001. A finire la lavorazione della canzone sono stati Paul e Ringo, gli unici due membri della band inglese ancora in vita. Now and Then uscirà anche in formato vinile. Sul lato A del singolo ci sarà l’ultimo brano inedito, mentre sul lato B ci sarà Love Me Do, il singolo di debutto della band inglese del 1962. Entrambi i brani sono stati mixati in stereo e Dolby Atmos, mentre la copertina originale è stata realizzata dall’artista americano Ed Ruscha. A corredo dell’uscita del nuovo singolo ci sarà anche un videoclip musicale, in uscita venerdì 3 novembre. Il 1° novembre debutterà invece il mini documentario di 12 minuti Now And Then – The Last Beatles Song, scritto e diretto da Oliver Murray. Un corto descritto come «commovente», che racconta il dietro le quinte della creazione dell’ultimo singolo dei Beatles attraverso video esclusivi e interviste.

È stata la tecnologia a permettere ai fan dei Fab 4 di godersi un ultimo brano inedito della loro band preferita. Tutto ha inizio alla fine degli anni Settanta, quando John Lennon registra una demo con voce e piano nella sua casa di New York. Nel 1994, sua moglie Yoko Ono consegna la registrazione a Paul, George e Ringo, che completano un primo mix di Now and Then con il produttore Jeff Lynne senza mai pubblicarlo. Nel 2021 esce la docu-serie The Beatles: Get Back, diretta dal regista Peter Jackson, che utilizzando la tecnologia audio MAL riesce a isolare dalla colonna sonora del film gli strumenti, i vocals e tutte le singole voci all’interno delle conversazioni dei Beatles. Ed è questo traguardo a riportare alla luce la demo di Now And Then, completata nel 2022 da Paul e Ringo. «Ed eccola lì, la voce di John. Chiara e limpida. È molto emozionante», raccontava qualche mese fa Paul McCartney in un’intervista radiofonica a proposito della produzione del brano. E Ringo Starr ha aggiunto: «È stata l’esperienza che più ci ha avvicinato ad avere di nuovo John nella stanza con noi, è stato davvero emozionante per tutti».

Credits foto: EPA/Peter Powell | Un murale dei Beatles a Liverpool, in Gran Bretagna (14 ottobre 2020)

