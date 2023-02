No! Questo video non ha niente a che vedere con il recente deragliamento di un treno in Ohio

All’inizio di febbraio a East Palestine, paese vicino alla città americana di Pittsburgh (in Ohio), è deragliato un treno che trasportava anche cloruro di vinile. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha affermato che 20 carrozze, di cui 10 deragliate, trasportavano materiali pericolosi. Il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche che hanno reso necessario evacuare gli abitanti del luogo. Solo due giorni più tardi, questi ultimi hanno avuto il permesso di rientrare nelle abitazioni. L’incidente, dall’altra parte dell’oceano, ha destato scalpore e preoccupazione. E ispirato una bufala, basata su un vecchio video.

Analisi

«Mentre si riempiono la bocca di “transizione energetica”, “economia green”, “sostenibilità ambientale”, queste sono le condizioni della linea ferroviaria dell’Ohio (immagini del 2018, ma non credo dissimili dalla situazione attuale) nella quale é avvenuto l’incidente ferroviario che ha dato luogo alla catastrofe ambientale che precluderà la vivibilità per le attuali e future generazioni umane ed animali». Il testo è stato condiviso su Facebook, in un post in cui appare un video di circa 7 minuti dove si vede un treno avanzare a stento tra binari dissestati. Lo stesso contenuto è stato condiviso anche altrove, da altri utenti che associavano i binari ripresi a quelli del disastro avvenuto recentemente.

SU QUESTA LINEA CHISSÀ PERCHÉ GIORNI FA È DERAGLIATO UN LUNGO TRENO COMMERCIALE (LUNGO SUI BEN 5 KM..) CON VAGONI SERBATOIO CON PRODOTTI CHIMICI CHE ESPLODENDO HANNO RESO INVIVIBILE AMPIA AREA ABITATA LÀ INTORNO — EVVIVA IL CAPITALISMO CHE GUADAGNA SULLA ASSENZA DI MANUTENZIONE (RETE FERROVIARIA DEL 1800) E SULLA LUNGHEZZA DEI CONVOGLI FERROVIARI

Video datato

Questo video, innanzitutto, non è recente: la prima volta che ha fatto la sua comparsa su YouTube era il 31 marzo 2017. La descrizione del video, tradotta dall’inglese, recita:

PREX 1603 che guida PREX 3054 abbatte il 5° distretto dell’ex Wabash Railroad! Lol in realtà ho condensato 6 minuti del treno che striscia lungo i binari! Questa è solo la terza volta che ne prendo un paio su uno dei loro treni, quindi sono stato contento di vederli. La linea era più recentemente la Maumee and Western Railroad (MAW) prima di essere acquistata da Pioneer RailCorp. La manutenzione è stata rinviata per decenni su questo tratto di binario. Pioneer ha fatto un ottimo lavoro riabilitando le parti peggiori, ma esistono ancora tasche come questa.

Come specificano i colleghi di Snopes, va chiarito che le immagini – soprattutto i primi attimi della clip – mostravano scene che erano state accelerate durante il processo di editing. In realtà, i primi 52 secondi originariamente duravano sei minuti: l’incedere del treno risulta inevitabilmente più instabile e precario in seguito alla modifica.

A questo punto, però, è utile confrontare la localizzazione dell’incidente con quella delle riprese. Il treno deragliato a inizio febbraio, secondo quanto riportano le testate locali, viaggiava da Madison, Illinois, e doveva arrivare a Conway, Pennsylvania. Il luogo dell’incidente è avvenuto nel nord-est dell’Ohio, molto vicino al confine con la Pennsylvania. Il video, invece, secondo quanto deduciamo dal titolo con cui è stato pubblicato (Blasting down bad track Doubleheader on the ND&W Railway (Maumee and Western)), raffigura la Napoleon, Defiance & Western Railway (NDW), che si estende per 58,2 miglia da Woodburn, Indiana, al Liberty Center, Ohio.

Un indizio ci permette di scendere ulteriormente nel dettaglio, come ricorda Newtral.es: lo stesso account da cui deriva il video incriminato, infatti, in passato si era già occupato della tratta, denunciando sul suo profilo YouTube le condizioni dissestate dei binari già nel 2014. In questo caso, la didascalia scende più nel dettaglio, permettendoci di capire che le immagini sono state registrate a Defiance (Ohio).

La Ohio Railroad Development Commission ha approvato una sovvenzione di 687.622 dollari nel 2021 per sostituire i binari su parte di questa linea; in particolare, nella parte orientale della città di Defiance. Il motivo, come spiegato da questa istituzione ufficiale, è che questo tratto era gravemente danneggiato e aveva provocato «frequenti deragliamenti». E dunque, il governo federale aveva annunciato «la sostituzione di circa tre miglia di binari (…) a est di Defiance e la pavimentazione dopo i lavori di sostituzione».

Le immagini del video virale corrispondono dunque a un tratto di una linea ferroviaria che passa per Defiance (Ohio) e che, al momento della registrazione, era in pessime condizioni. Ma East Palestine, ovvero il luogo dove si è verificato l’incidente in questione, si trova a circa 300 km di distanza dal luogo delle riprese.

Conclusioni

Il video virale negli ultimi giorni non è collegato al deragliamento avvenuto in Ohio a inizio febbraio. Le riprese risalgono al 2017, e il luogo dove sono state realizzate si trova a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dell’incidente.

