Canada, il caldo record blocca l’apertura della pista di pattinaggio più grande al mondo: è la prima volta in 50 anni

Non solo le piste da sci. Le temperature record di quest’inverno – registrate a causa della crisi climatica – fermano anche il pattinaggio sul ghiaccio. A Ottawa, in Canada, l’iconico Rideau Canal Skateway, la più grande pista all’aperto del mondo, potrebbe non aprire quest’inverno a causa della mancanza di ghiaccio. Si tratterebbe della prima volta in cinquant’anni di storia. Secondo le stime di Environment Canada, Ottawa è alle prese con il suo terzo inverno più caldo mai registrato, con temperature che oscillano appena sotto lo zero, quando la media stagionale sarebbe compresa tra -10°C e -20°C. Nelle prossime settimane, poi, è previsto che salgano ulteriormente, spingendo molti a chiedersi se la celebre pista di pattinaggio della capitale canadese riuscirà davvero ad aprire i battenti o per questo anno resti completamente ferma. Il Rideau Canal Skateway è stato certificato dal Guinness dei primati come la pista naturale di pattinaggio sul ghiaccio più grande al mondo e attira ogni anno oltre un milione di visitatori. La pista è lunga quasi 8 chilometri e fa parte del Rideau Canal, un corso d’acqua che collega Ottawa al lago Ontario ed è stato certificato patrimonio dell’Unesco. Per poter aprire la pista al pubblico, il ghiaccio deve avere uno spessore di almeno 30 centimetri. E quest’anno, per la prima volta dagli anni Settanta, potrebbero non esserci le condizioni ideali per aprire. «Le temperatura costanti sopra la media stagionale e le attuali condizioni del ghiaccio ci impediscono di aprire il Rideau Canal Skateway questa settimana», ha detto alla Cnn uno dei responsabili della struttura. «Confidiamo che riusciremo ad accogliere i pattinatori anche quest’anno. Per farlo, però, dovremo prima rivalutare le condizioni del ghiaccio alla fine della settimana».

