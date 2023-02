La parità di genere secondo La Russa: «L’avremo quando una donna grassa, brutta e scema rivestirà un ruolo importante» – Il video

Dopo le polemiche sul «dispiacere» per l’eventuale figlio gay, fa discutere un’altra frase del presidente del Senato. Che dice: «grosso complimento per le donne»

L’intervista di Ignazio La Russa a Belve, su Rai 2, continua a far discutere. Dopo la frase sul dispiacere di avere un figlio omosessuale, che ha sollevato molte polemiche e portato diversi esponenti politici a chiedere le dimissioni del presidente del Senato, c’è un altro passaggio del botta e risposta con Francesca Fagnani, andato in onda ieri sera, che sta alimentando il dibattito sulla seconda carica dello Stato. La conduttrice domanda a La Russa quando, secondo lui, si realizzerà veramente la parità di genere in Italia. Lui risponde così: «Quando si realizzerà veramente la parità di genere? Quando una donna grassa brutta e scema rivestirà un ruolo importante. Perché ci sono uomini brutti grassi e scemi che ricoprono ruolo importanti. Credo sia un grosso complimento per le donne».

