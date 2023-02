Da TikTok al Tg Rai: la reazione della creator dei brani di Sanremo in inglese – Il video

La cantautrice palermitana ha condiviso con i suoi follower di TikTok l’emozione per essere finita in un servizio del Tg2

Il suo era partito come un gioco sui social, ma difficilmente la cantautrice Aurora D’amico si sarebbe mai aspettata di finire addirittura in un Tg della Rai. È la stessa creator palermitana a condividere con i suoi follower di TikTok la scoperta che l’ha lasciata a bocca aperta: un servizio del Tg2 è stato dedicato interamente ai suoi esperimenti di traduzione delle canzoni del Festival di Sanremo. Scoppia in una grande risata quando sente la sua voce andare in onda dalla Tv mentre canta i brani di Marco Mengoni, Elodie e Mr. Rain. Tutto nato quasi da uno scherzo: «Quando inizi a giocare su TikTok – scrive lei stessa – ma poi finisci al Tg2».

