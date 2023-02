Come sarebbero i brani di Sanremo in inglese? La cantautrice D’Amico ci prova con Mengoni, Elodie e Mr Rain – Il video

Il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, che sarà annunciato stasera, dovrà vedersela all’Eurovision song contest. In attesa che arrivi quel momento, c’è chi ha già provato a dare al festival della musica italiana un tocco più internazionale. Si tratta di Aurora D’Amico, cantautrice specializzata nella «traduzione» in inglese di alcuni celebri brani italiani. Nella settimana di Sanremo, D’Amico ha provato a rielaborare anche le canzoni più amate di questa edizione del festival. In particolare, Due vite di Marco Mengoni, Due di Elodie e Supereroi di Mr. Rain. «E se questa canzone fosse in inglese?», chiede la cantautrice palermitana classe 1993 ai suoi fan su TikTok. E l’esperimento funziona. In pochi giorni, le traduzioni in inglese dei brani di Sanremo hanno raccolto milioni di visualizzazioni. A farla da padrone è senz’altro il brano di Mengoni, che da solo supera abbondantemente le 500mila views.

Video di copertina: TIKTOK / AURORA D’AMICO

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

