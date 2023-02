L’inchiesta di Giletti sul frigo dei redattori di Non è l’Arena: «Ecco come fanno a resistere a me» – Il video

Man mano che la domenica si avvicina, per la redazione di Non è l’Arena su La7 la pressione deve farsi sempre più importante. Perché tutto sia in ordine prima della diretta, il capo Massimo Giletti impone ritmi sempre più serrati. Al punto che i suoi redattori devono aguzzare l’ingegno per riuscire a superare indenni la settimana di lavoro. È venerdì, ed è lo stesso conduttore a incuriosirsi quando mancano ormai meno di due giorni alla messa in onda. Così decide di fare un’incursione nelle cucine, per indagare su che cosa accada nel backstage tra la preparazione di un servizio e l’invito di un ospite. Nel video diffuso sui canali sociale della trasmissione, Giletti arriva sul posto e vuole toccare con mano: apre il frigorifero e invita chi sta riprendendo a indugiare sul contenuto. In quel momento scatta la protesta di una redattrice che lamenta: «Il frigo di redazione è vuoto». Giletti non si fa intenerire e punta dritto all’obiettivo della sua denuncia mentre scuote le mani giunte: «Quando mi lamento dei miei che non sono tutti in quadro il venerdì sera… guarda!», dice impugnando una bottiglia di vino già aperta. «Hanno solo vino, roba da bere… e due succhi di frutta». La breve inchiesta porta a una conclusione, che un po’ sembra soddisfare lo stesso giornalista: «Si ubriacano per resistere a me».

Leggi anche: