Maurizio Costanzo e l’amore per il gelato: la gag con Maria De Filippi sulla dieta della nutrizionista – Il video

«Lui è in un regime di dieta fissato da una nutrizionista. Il patto è che lui ha diritto ha “un pochino” di gelato». Inizia così una delle gag più esalaranti andate in onda negli ultimi anni in tv e che hanno come protagonista Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni. In una puntata del 2018 di Che tempo che fa, Maria De Filippi e Costanzo sono collegati in diretta con gli studi Rai. Ed è proprio la moglie del noto conduttore a svelare la particolare dieta del marito. «Adesso vi faccio vedere quanto è il “pochino” di gelato che lui mangia», dice De Filippi prima di incamminarsi verso il frigo di casa, seguita dalle telecamere, e mostrare quattro confezioni piene di gelato. «Di quelle scatole, solo una mi riguarda. Le altre sono di Maria», prova subito a difendersi Costanzo, che poi scherza: «Non è nemmeno vero gelato, è una pantomima: perché non ha neanche lo zucchero». Poi il conduttore rivela il suo gusto preferito: «Nel mio caso è semplice: è il cioccolato. Per lei – dice indicando la moglie – si va dalla castagna al cocco, al limone…».

