Modena, la denuncia di una 25enne: «Sequestrata, drogata e violentata in casa da due incappucciati»

Sola in casa sente dei rumori sospetti e si affaccia, ma due uomini incappucciati la costringono a rientrare, ad assumere sostanze stupefacenti e poi la violentano. È quanto sarebbe successo mercoledì pomeriggio, 23 febbraio, a una ragazza di 25 anni residente a Nonantola, in provincia di Modena. Stando a quanto la giovane ha raccontato alle autorità, riferisce Il Resto del Carlino, uno dei due l’avrebbe immobilizzata e l’altro avrebbe abusato di lei, approfittando del suo stato confusionale. Poi, sentendo dei rumori, gli aggressori si sarebbero dileguati. La ragazza avrebbe quindi subito chiamato la madre, che si è precipitata nell’abitazione della figlia. Allertate le autorità, sul posto sono giunte le forze dell’ordine e il personale del 118 che ha trasportato la 25enne in stato di choc al Policlinico di Modena, dove è stata visitata da un’equipe specializzata nelle violenze di genere. L’ospedale ha effettuato le analisi e gli accertamenti previsti e i carabinieri stanno indagando sul caso nel tentativo di delineare la dinamica dei fatti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: