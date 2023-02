Shakira, nuove frecciatine a Piqué: «Ora vorresti tornare indietro, ma non sei più il benvenuto» – Il video

Nuovo brano, nuova resa dei conti. Shakira ha pubblicato un nuovo singolo in collaborazione con Karol G, intitolato Te queda grande. Un brano che è stato descritto dalle due artiste come «una ballata con un tocco di reggaeton». Anche in questo caso, però, ciò che più ha catturato l’attenzione dei fan sono state le nuove frecciatine lanciate da Shakira al suo ex Gerard Piqué. I due sono stati insieme dal 2011 fino allo scorso giugno, quando hanno annunciato la fine della loro relazione in seguito alla notizia di un tradimento da parte dell’ex difensore del Barcellona, che ha iniziato a frequentarsi con la 22enne Clara Chìa Martì. Nel brano Music Sessions Vol. 53, pubblicato a gennaio, Shakira ha preso di mira l’ex compagno con parole al vetriolo, come: «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio». A poco più di un mese da quelle prime frecciatine, a cui Piqué aveva risposto presentandosi a un torneo il giorno successivo proprio a bordo di una Twingo, arriva un nuovo brano di Shakira, intitolato Te queda grande. «Tornare con te mai / Sei sfortunato / Perché ora le benedizioni piovono su di me / E tu vuoi tornare indietro, già lo immaginavo», recita la cantante colombiana. E poi ancora: «Metti mi piace alla mia foto / Sembri felice della tua nuova vita / Ma se lei sapesse che mi stai ancora cercando?». Secondo la cantante colombiana, Piqué starebbe pensando di tornare insieme a lei. Un’ipotesi che Shakira scarta senza troppi giri di parole: «Ho dimenticato quello che abbiamo vissuto e questo è ciò che ti ha offeso / Che anche la mia vita è migliorata e da queste parti tu non sei più il benvenuto».

