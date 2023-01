Scontro tra ex, Piqué risponde (ancora) a Shakira: si presenta al torneo a bordo di una Twingo – Il video

«Hai scambiato una Ferrari con una Twingo». Detto, fatto. Oggi, infatti, Gerard Piqué si è presentato alla sede della King’s League, lega di calcio a 7 da lui fondata, proprio a bordo di una Renault Twingo. Shakira ha attaccato l’ex difensore del Barcellona nel suo nuovo singolo per averla lasciata dopo un presunto tradimento. La Ferrari è la cantante colombiana, la Twingo la nuova fidanzata del catalano, la 22enne Clara Chìa Martì. La risposta di Piqué non si è fatta attendere e il calciatore non sembra avere intenzione di placare gli animi. La relazione con Shakira è terminata lo scorso giugno dopo 11 anni e due figli. La cantante sottolinea, nel suo brano, la giovane età della nuova partner di Piqué, insinuando che lui abbia lasciato una compagna per la vita per inseguire la passione del momento: «Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te», e ancora, «hai scambiato un Rolex con un Casio». Anche a questo attacco il calciatore ha risposto, indicando il Casio che porta al polso e dicendo: «Questo è per tutta la vita».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: