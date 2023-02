Zelensky ai suoi soldati: «Siete i nuovi eroi, il futuro dell’Ucraina dipende da voi» – Il video

«Siamo forti e siamo pronti a tutto. Sconfiggeremo tutti, perché siamo l’Ucraina!». Suona la carica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ricordato l’anniversario dell’invasione russa con un appello sui social rivolto a tutti i cittadini. «L’Ucraina ha ispirato e unito il mondo e non si fermerà fino a quando gli assassini non saranno assicurati alla giustizia», ha aggiunto il presidente. Poi, il ringraziamento a chi è in prima linea per resistere all’aggressione russa. «Sono i nuovi eroi. I difensori di Kiev, i difensori dell’Azovstal. Le imprese realizzate da intere città. Karkhiv, Chernihiv, Mariupol, Cherson, Mykholaiv, Gostomel, Volnovalka, Bucha, Irpin, Okhtyrka: città eroiche. Le capitali dell’invincibilità», ha detto Zelensky. Nel suo appello ai cittadini, il presidente ucraino ha descritto il 24 febbraio 2022, inizio dell’invasione russa, come «il giorno più lungo della nostra vita, il giorno più difficile della nostra storia moderna». Quel giorno, ha insistito Zelensky, «ci siamo svegliati presto e da allora non ci siamo più addormentati». Su Twitter, il presidente ucraino ha anche condiviso un breve video che ripercorre alcuni momenti salienti della guerra, intitolato: «A year of tears», un anno di lacrime.

Il discorso in piazza a Kiev

Oltre all’appello diffuso sui social, il presidente ucraino ha tenuto in mattinata un discorso nella piazza Santa Sofia, a Kiev, per ringraziare chi è impegnato a combattere e commemorare «gli eroi» caduti in battaglia con un minuto di silenzio. «Gloria a tutti quelli che stanno combattendo adesso – ha aggiunto il leader nel suo discorso in piazza -. Il vostro sforzo rende più vicina la vittoria e decide se l’Ucraina esisterà ancora». Poi, un messaggio rivolto direttamente a chi è impegnato sul campo. «Ogni giorno dipende da te, soldato ucraino. Sei la persona più importante, sei la ragione per cui sono oggi ancora vivi milioni di ucraini. Sei il motivo per cui suonerà la vittoria», ha detto Zelensky nel discorso tenuto in presenza delle truppe ucraine schierate a piazza Santa Sofia, a Kiev. Durante la cerimonia, il presidente ucraino ha consegnato medaglie e onorificenze ai soldati e alle famiglie dei militari caduti al fronte.

