Zelensky e l’anniversario della guerra in Ucraina: «Il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria!» – Il video

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky saluta l’anniversario dell’invasione russa con un tweet in cui ricorda che «il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma una gialloblu. Non fuggire, ma fronteggiare. Resistere & combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest’anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria!». Un video con immagini emblematiche del conflitto accompagna il tweet.

