Primarie Pd, Boschi “vede” la vittoria di Schlein e scommette sulla fuga degli elettori: «Stagione interessante per i riformisti»

Maria Elena Boschi scommette sulla vittoria di Elly Schlein, alla luce dei risultati parziali delle primarie del Partito democratico, che continuano ad affluire alla spicciolata ma segnando sempre il vantaggio della candidata italo svizzera. Le parole di Boschi non sono quelle di una sostenitrice o simpatizzante, ovviamente. Al contrario la deputata e tra i leader di Italia Viva, si sbilancia subito nel far intendere che se sarà la candidata più di sinistra a guidare il Pd, lo spostamento dei dem aprirà ampi spazi per l’area di Azione-Italia Viva: «Penso che da domani nella politica italiana cambieranno molte cose. Si apre una stagione molto interessante per i riformisti», scrive.

Dal punto di vista degli equilibri elettorali infatti, se Schlein vincesse diventerebbe difficile ipotizzare un’alleanza con Azione-Italia Viva, tanto più che la candidata ha molto battuto sulla differenza tra la sua idea di Pd e quella portata avanti da Matteo Renzi quando guidava il Nazareno. Schlein, del resto, eletta con il Pd al parlamento europeo, scelse di fondare Possibile con Pippo Civati proprio durante la segreteria di Renzi.

