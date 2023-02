Influencer australiana va “in pensione” a 11 anni. La madre: «È ora che si concentri sulla scuola»

Pixie Curtis, una giovanissima imprenditrice digitale di accessori per capelli, ha deciso di smettere di lavorare per dedicarsi allo studio

Andare in pensione a 11 anni è un lusso che forse nessuno si è mai potuto concedere. E invece è proprio quello che è successo a Pixie Curtis, una giovanissima influencer australiana. La madre della piccola imprenditrice digitale, 11 anni compiuti, ha annunciato che la figlia smetterà di lavorare per vivere appieno ciò che anche tutti i suoi coetanei si stanno preparando ad affrontare: la scuola. Pixie Curtis, che su Instagram ha una pagina da 123mila followers, ha avuto un grande successo commerciale durante la pandemia vendendo fasce, fiocchi e accessori vari per capelli. In un’intervista a News.com.au, la madre della giovane imprenditrice – la “regina delle PR” Roxy Jacenko – ha spiegato che «Pixie ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e concentrarsi sul suo futuro ingresso al liceo».

Il passo indietro

Soltanto nel suo primo mese di attività online, la 11enne australiana è stata in grado di racimolare oltre 200mila dollari. Già nel 2021, infatti, la madre aveva spiegato che Pixie avrebbe potuto andare in pensione a 15 anni con un patrimonio di oltre un milione di dollari. La giovane imprenditrice, però, sembra non voler aspettare ancora così tanti anni. E ha annunciato di volersi ritirare gradualmente dalla sua attività online già a partire dalle prossime settimane. «Lo store online Pixie’s Pix rimarrà attivo ma tornerà a funzionare come nel 2011. Continueremo a gestirlo insieme, ma il lavoro richiederà molto meno tempo e molta meno esposizione per Pixie», ha spiegato la madre Roxy Jacenko.

