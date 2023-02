Il piccolo judoka che vince sul gigante. L’opera di Banksy in Ucraina diventa il francobollo ufficiale dell’anniversario di guerra

Pochi giorni fa il mondo ha ricordato il primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina: dalle veglie alla Torre Eiffel illuminata di giallo e di blu alla visita di Biden a Kiev, è proprio il Paese assalito dalle forze russe ad aver battuto tutti in forza simbolica e creatività. Le poste ucraine hanno emesso un francobollo speciale che riporta l’opera dello street artist Banksy e che ora lui stesso ha scelto di condividere sui suoi seguitissimi profili social. L’immagine racconta di una vittoria: un ragazzino con indosso la sua divisa da judoka lancia a terra un uomo molto più grande di lui. Una lotta che si risolve a favore di chi appare, solo all’apparenza, più debole. L’opera dell’artista era comparsa alla fine dello scorso anno sul muro di una sezione bombardata di Borodyanka, piccola città a circa trenta chilometri a nord-ovest di Kiev. Ora è diventata il simbolo ulteriore di una guerra che Kiev è decisa ancora a vincere. Ma c’è di più. Ad aggiungere ulteriori riferimenti al disegno c’è il fatto noto che l’attuale presidente della Russia abbia una grande passione proprio per il judo (sembra essere cintura nera). Nel francobollo è stata poi aggiunta la frase in cirillico che in inglese equivarrebbe a «FCK PTN», un “vaffa” piuttosto chiaro rivolto proprio a Vladimir Putin. Rilasciato il 24 febbraio dall’ufficio postale centrale di Kiev, il francobollo è stato un successo immediato con code lunghissime di cittadini desiderosi di fare l’acquisto di fronte alla sede principale Holovposhtamt.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: