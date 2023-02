Ucraina, Biden a Kiev: visita a sorpresa per l’anniversario della guerra – I video

Il presidente degli Usa Joe Biden è arrivato a sorpresa a Kiev, per la prima volta dall’inizio della guerra. A diffondere l’indiscrezione sono stati inizialmente alcuni media ucraini a cui sono seguite le conferme dei reporter presenti a Kiev. Nelle scorse Biden era atteso a Varsavia, ma erano forti le voci che prevedevano una sua visita alla capitale ucraina. Su Twitter si sono moltiplicate le immagini che mostrano le vie di Kiev deserte, sostenendo che fossero state chiuse al traffico proprio in vista della visita dell’inquilino della Casa Bianca. Per di più, il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba avrebbe annullato tutti gli impegni di oggi. Inoltre, pare che lo spazio aereo sopra Kiev sia stato bloccato, mentre aerei statunitensi sono stati segnalati in movimento sul confine polacco-ucraino fin da questa mattina. Il tutto fino alla comparsa di materiale fotografico che ritrae il leader Usa assieme al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky nei pressi del monastero di San Michele di Kiev

Continua a leggere su Open

Leggi anche: