Biden a Kiev, il discorso accanto a Zelensky: «Il nostro sostegno è incrollabile» – Il video

Arrivato a sorpresa a Kiev nei giorni che precedono l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il presidente americano Joe Biden ha tenuto un breve discorso al fianco del suo omologo Volodymyr Zelensky. Ecco il testo integrale diffuso dalla Casa Bianca:

Mentre il mondo si prepara a celebrare l’anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelensky e riaffermare il nostro impegno incrollabile e senza riserve per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poterci battere. Ma si sbagliava enormemente.

Oggi, a Kiev, incontrerò il Presidente Zelensky e la sua squadra per un’ampia discussione sul nostro sostegno all’Ucraina. Annuncerò un’altra consegna di equipaggiamenti indispensabili, tra cui munizioni d’artiglieria, sistemi anti-carro e radar di sorveglianza per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei. E vi comunico che nel corso della settimana annunceremo ulteriori sanzioni contro le élite e le aziende che stanno cercando di eludere o di finanziare la macchina da guerra della Russia. Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall’Atlantico al Pacifico per aiutare a difendere l’Ucraina con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti – e questo sostegno continuerà.

Sono felice di recarmi in Polonia per incontrare il Presidente Duda e i leader dei nostri paesi alleati del versante orientale, e per parlare di come gli Stati Uniti continueranno a mobilitare il mondo per sostenere il popolo ucraino e i valori fondamentali dei diritti umani e della dignità della Carta delle Nazioni Unite che ci uniscono in tutto il mondo.