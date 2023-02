Si mostra su TikTok senza velo, 16enne ricoverata dopo il pestaggio del padre

Una 16enne di Brescia è stata trasportata in ospedale a causa degli schiaffi e dei colpi alla schiena ricevuti per mano di suo padre. A scatenare l’ira dell’uomo, di origini egiziane, un video pubblicato su TikTok pubblicato dalla giovane: nel contenuto, infatti, la ragazzina non indossava il velo. Alcuni familiari in Egitto si erano imbattuti nel video e avevano avvisato l’uomo, ieri sera: alla notizia è seguita l’aggressione. E, a detta della ragazza, le minacce: «Mi ha detto che voleva ammazzarmi», ha riferito agli inquirenti. La giovane si è salvata perché è riuscita a inviare un messaggio di aiuto ad un’amica, che poi ha avvisato il 112. Quando i soccorritori sono intervenuti hanno trovato l’adolescente sotto choc. La 16enne è stata dunque trasportata in ospedale, e poi in una comunità protetta, mentre il padre (44 anni) è stato al momento denunciato a piede libero. Secondo quanto raccontato da sua figlia, riporta Il Giornale di Brescia, non è stata la prima volta che il genitore ha alzato le mani contro di lei, non sopportando le sue idee. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti nell’abitazione della famiglia di origini egiziane, e la Procura di Brescia.

