Interrotta Besiktas-Antalyaspor in Turchia, in campio piovono peluche per i bambini sfollati del terremoto – Il video

Stavolta dal calcio turco l’interruzione di una partita ha una chiave di lettura positiva. Dopo i disordini nell’amichevole tra Kodžaelispor e Sakajijaspor, in una gara organizzata per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel Sud della Turchia, nella sfida di Super Lig tra Besiktas e Antalyaspor le cose sono andate in modo del tutto opposto. Al 5′ della partita giocata ieri 26 febbraio, i tifosi di entrambe le squadre hanno fatto partire una pioggia di peluche e giocatoli in campo, come gesto di solidarietà per i tantissimi bambini sfollati dopo il sisma.

