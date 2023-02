No! Giorgia Meloni non ha indossato un orecchino raffigurante il duce Mussolini

La premier Giorgia Meloni è finita al centro delle critiche sui social a causa di una foto che sembra mostrarla mentre sfoggia un paio di orecchini dal dubbio gusto. E che hanno fatto montare l’ira dei detrattori. Vediamo di che si tratta, e perché la foto è un falso.

Una foto ha fatto montare l’ira dei detrattori della premier: nell’immagine si vede Meloni mentre indossa un orecchino raffigurante il duce Mussolini.

In realtà l’immagine risulta frutto di un fotomontaggio.

Nella foto originale infatti, risalente al luglio 2020, la premier non indossa alcun tipo di orecchino.

Analisi

«Il rispetto per le istituzioni e per la nostra costituzione è anche questo: la Meloni con gli orecchini raffiguranti Mussolini»: questo testo accompagna un’immagine che ingigantisce l’apparente dettaglio di una foto completa. Vediamo infatti comparire soltanto un occhio strabuzzato che si presume appartenere alla premier, e tra i capelli biondi l’emergere di un orecchino argentato la cui forma ricalca il volto del dittatore italiano. «Riconoscete di chi è l’occhio? Io si!! L’orecchino vi sembra un fotomontaggio? A me no!! Sei marcia dentro!», si legge in questo post. «Il presidente dell’Italia, vergogna », commenta quest’altro utente.

Ma c’è anche chi condivide la foto completa, commentando: «Il Governo sfascioleghista del signor Presidente del C. Giorgia Meloni, oltre ad aver aumentato la benzina e le sigarette, oggi, 2 gennaio, non ci ha versato neanche la pensione. Probabilmente, oltre al taglio delle rivalutazioni, ha abolito la misura. Grazie Befana con gli orecchini di Mussolini». Guardando l’immagine però appare palese sin da subito che qualcosa non quadra: gli occhi della premier appaiono decisamente sproporzionati, e ne risulta un’espressione grottesca e caricaturale.

Risalendo all’immagine originale, troviamo conferma di quanto sospettato: siamo al cospetto di un fotomontaggio. Che non riguarda solo i connotati di Meloni, ma anche gli orecchini incriminati. Come ricostruito dai colleghi di Facta, nella foto originale, realizzata il 24 luglio 2020 da Marco Cantile e in vendita su Getty Images per 475 euro, la presidente non indossa alcun orecchino. Il particolare del gioiello che ricalca il profilo di Mussolini è stato quindi aggiunto alla foto in un secondo momento. La bufala è circolata già tre anni fa, ed era stata smentita anche dai colleghi di Butac.

Conclusioni

L’immagine in cui la premier Meloni sembra sfoggiare un orecchino a forma di duce risulta il frutto di un fotomontaggio. Nella foto originale, non indossa alcun tipo di orecchino.

