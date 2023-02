Continua la tirannia dei selfie: lo scatto del leghista Morrone rubato a Gianni Letta in un convegno in ricordo di Antonio Martino – La foto

«Non potevo perdere l’occasione di fare una foto con il Dott. Gianni Letta!». Con questa didascalia, il deputato leghista Jacopo Morrone ha condiviso su Instagram un selfie con il noto giornalista e politico Gianni Letta, che non è solito a prestarsi a questa pratica. Letta è stato sorpreso da Morrone durante un convegno organizzato oggi, 28 febbraio, per ricordare la figura di Antonio Martino, economista liberale e tra i fondatori assieme a Silvio Berlusconi di Forza Italia. Proprio in questo incontro, Letta ha ripercorso le riunioni, gli appuntamenti e battute con il Cavaliere. Soprattutto quelli che portarono poi alla nascita del partito. Antonio Martino è morto a marzo dello scorso anno, all’età di 79 anni, dopo essere stato ministro degli Esteri e ministro della Difesa rispettivamente nel governo Berlusconi I e nei governi Berlusconi II (1994-1995) e III (2001-2006). E proprio in questa occasione di ricordo del defunto Martino, Morrone è riuscito a intercettare Letta tra i corridoi e a chiedergli un selfie, che a denti stretti ha accettato la richiesta. In questi giorni, i selfie con personalità famose sono statial centro delle polemiche dopo che alcune persone hanno chiesto uno scatto alla conduttrice di Mediaset Maria De Filippi, durante i saluti alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo. Ma non solo. A essere travolti dalla tirannia dei selfie è stato anche il duo comico Ficarra e Picone che era apparso sui social per annunciare l’arrivo su Netflix della seconda stagione della serie Incastrati, ma veniva continuamente interrotto da persone che continuavano a chiedere foto.

