L’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, la rabbia dei fan per quei selfie con Maria De Filippi: «Osceno» – I video

Nel secondo giorno di camera ardente per Maurizio Costanzo, morto a a Roma a 84 anni, dopo l’ondata di affetto di ieri 25 febbraio, ancora tantissime persone hanno portato il loro omaggio al presentatore tv. Maria De Filippi era presente anche oggi in Campidoglio in sala della Protomoteca, per ricevere le condoglianze e stringere le mani ai presenti. Ma qualcuno si è spinto anche oltre, chiedendo alla presentatrice anche un selfie per immortalare il momento. Un gesto di cattivo gusto che non è sfuggito alle telecamere presenti alla camera ardente. Le immagini sono poi finite in rete, provocando la reazione di moltissimi fan che sui social hanno criticato quanto accaduto, sottolineando d’altra parte il contegno e il garbo di De Filippi in quel momento.

