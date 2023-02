Caso Cospito, Donzelli ascoltato in procura a Roma dai magistrati

Il deputato di Fratelli d’Italia è stato sentito dai pm nell’ambito del procedimento per rivelazione di segreto d’ufficio in cui è indagato Delmastro

Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, lunedì 27 marzo è stato ascoltato dai pm di Roma come persona informata sui fatti riguardo al procedimento per rivelazione del segreto d’ufficio in cui è indagato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Era stato il segretario dei Verdi, Angelo Bonelli, a presentare una denuncia in tribunale nei confronti di Delmastro accusandolo di aver passato delle carte riservate al collega Donzelli. Si trattava delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali nei confronti del detenuto al 41bis Alfredo Cospito in cui quest’ultimo riceveva la solidarietà da esponenti della criminalità organizzata per il suo sciopero della fame contro il 41 bis.

