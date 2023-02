Roma-Cremonese, Mourinho espulso attacca il quarto uomo: «Forse non vuole che sia in panchina contro la Juventus»

Mentre la Cremonese festeggia la sua prima vittoria in campionato, superando 2-1 la Roma in casa, Mourinho nel post partita è una furia contro il quarto uomo. «C’è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo. Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo», ha detto ai microfoni di Dazn, bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini (l’arbitro, ndr)mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro». Secondo l’allenatore portoghese infatti, le frasi e il tono del quarto uomo non sarebbero state professionali. «Serra non ha avuto l’onestà di dire come mi ha trattato, e cosa ha originato la mia reazione», ha proseguito il tecnico, «vorrei capire se c’è l’audio di quanto mi ha detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la Juve e lui mi vuole fuori dalla panchina».

