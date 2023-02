Le congetture complottiste di Sydney White sui Rockefeller che vogliono sterminare i bambini coi vaccini

Diverse condivisioni da parte di pagine No vax su Facebook (qui, qui, qui e qui) stanno diffondendo le affermazioni di una giornalista «investigativa» sulla presunta pericolosità dei vaccini in generale; va da sé che il discorso sia compatibile anche per quelli contro il nuovo Coronavirus. Si chiama Sydney White e il video dove parla della «storia dei vaccini usati come armi biologiche per l’eugenetica». Ecco perché si tratta di mera disinformazione complottista.

Analisi

Le didascalie più esplicite che accompagnano il filmato riportano quanto segue:

2 minuti di avvertimento sulla storia dei vaccini usati come armi biologiche per l’eugenetica.Sydney White, giornalista investigativa

Il video originale risale al 2011 e riguarda un suo intervento presso un ente definito “Free University of Toronto” dal titolo “History of vaccines“.

Il complotto dei Rockefeller per sfoltire la popolazione mondiale

Parliamo sostanzialmente di congetture che White elenca in una clip dove non vengono fornite fonti a supporto:

E se li dai a un bambino piccolo [i vaccini, Ndr] più giovane è il bambino più sono distruttivi per quel sistema immunitario.

Perché, in base a quale fonte? Non ci è dato saperlo. Secondo la giornalista «investigativa» sarebbe tutto cominciato con Rockefeller (supponiamo la famiglia di magnati americani) negli anni ’30, nell’ambito di un loro piano eugenetico. Loro secondo White possiederebbero la Sanità americana.

Quindi ora il gioco è che queste persone non stanno morendo abbastanza velocemente – continua White -, possono fare molti più soldi muoiono tutti molto più velocemente. Se mettiamo fuori questi vaccini e li usiamo sui bambini piccoli […] Poi li rendiamo obbligatori. Così possiamo anche dire che il bimbo non può andare a scuola a meno che non sia vaccinato. […] I vaccini obbligatori sono omicidio di primo grado.

Sovraccarichiamo i nostri bambini di vaccini?

L’idea in sostanza sarebbe che i bimbi sarebbero sottoposti a troppi vaccini nello stesso tempo, là dove non verrebbe esposto nella vita reale a tanti virus contemporaneamente. Tutte opinioni condite da non poca paranoia nei confronti del Sistema sanitario americano. Ma veramente i bimbi riceverebbero troppi vaccini tutti assieme? Si tratta di un vecchio pregiudizio che non ha basi scientifiche. Suggeriamo per approfondire quanto riporta il dottor Giudo Castelli Gattinara in un video realizzato per contro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Riportiamo alcuni passaggi:

L’esavalente che viene fatto ai nostri bambini più piccoli in realtà contiene una serie di antigeni vaccinali tutti insieme, ma questo non vuol dire che siano tanti vaccini, non vuol dire che ci sia un impatto sul sistema immunitario più alto, un bambino anche nei primi mesi di vita può rispondere nei confronti di centinaia di vaccini fatti insieme, […] è stato visto tra l’altro che risponde meglio se noi facciamo più vacci insieme […]. Il sistema immunitario del bambino che ha compiuto tre mesi è […] potentissimo, molto efficiente, completamente maturo, in grado di rispondere non solo ai pochi antigeni che noi immettiamo col vaccino ma a molti di più.

Conclusioni

Farsi filmare davanti a una lavagna affermando una serie di congetture usando il “titolo” di «giornalista investigativa» non è sufficiente. Per poter affermare con certezza che la famiglia Rockefeller starebbe usando i piani vaccinali di tutto il mondo per sfoltire la popolazione ci vogliono evidenze notevoli, che la White non dimostra almeno dal 2011.

