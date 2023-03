È morto a 89 anni Just Fontaine, leggenda del calcio francese

È morto oggi a Casablanca all’età di 89 anni Just Fontaine, leggenda del calcio francese e storico attaccante dello Stade de Reims. È a lui che appartiene ancora oggi il record di gol segnati in una singola edizione di Coppa del Mondo: 13 reti, realizzate ai Mondiali del 1958 in Svezia. Nel 2003, Fontaine è stato scelto come Golden player dalla Federazione calcistica francese, mentre l’anno seguente la Fifa lo ha inserito nella lista dei 125 migliori giocatori ancora in vita. La carriera di Fontaine è stata tanto intensa quanto breve. Originario del Marocco, nel 1950 esordisce con la maglia dell’Usm Casablanca, dove rimane per tre anni. Poi la chiamata al Nizza, dove segna 44 gol in tre stagioni, e il trasferimento allo Stade de Reims. Ed è proprio lì che Fontaine raggiunge il suo apice. Nella stagione 1959-1960 vince il titolo francese e diventa capocannoniere del campionato con 28 reti. Nel 1962, a soli 29 anni, Fontaine decide di ritirarsi a causa dei continui problemi fisici. Alla carriera da calciatore, però, seguirà ben presto quella da allenatore. Nel 1967, il nativo di Casablanca viene chiamato ad allenare – seppur per un solo anno – la nazionale francese. Negli anni Settanta, poi, siederà sulla panchina del Paris Saint-Germain, del Tolosa e della nazionale marocchina.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: