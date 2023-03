Kenya, morta per ustioni la turista italiana ricoverata dopo l’incendio nel resort

Michela Boldrini, la turista italiana 39enne ricoverata da sei giorni all’ospedale Aga Khan di Mombasa, è morta in seguito alle ustioni e alle ferite riportate nell’incendio al resort di Watamu. Insieme a lei, erano ricoverati altri due italiani, ma le sue condizioni erano parse subito gravi ed era stata trasferita in terapia intensiva. Con il proseguire dei giorni, ha subito dei peggioramenti e i medici non sono riusciti a salvarla. La madre è atterrata in giornata nella città keniana, assistita dall’Ambasciata d’Italia che, attraverso il Consolato onorario, ha seguito fin dall’inizio la vicenda in contatto con le autorità locali. L’incendio era scoppiato nel resort il 22 febbraio scorso e le fiamme si erano propagate velocemente, a causa del vento e dei tetti in foglie di palma.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: