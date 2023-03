Madame, prove di musica con l’intelligenza artificiale: ma il test col nuovo pianoforte “Steven” è da rivedere – Il video

Madame racconta al suo pubblico di essersi regalata per i 21 anni un pianoforte, dopo avere escluso l’ipotesi di un’auto perché deve ancora dare l’esame della patente. Ma confessa pure di non essere così versata per la tastiera: ha imparato fin da ragazzina a suonare tre brani di Ludovico Einaudi, e a quelli è rimasta. Però aveva una musica che le ronzava in testa e non riusciva a tradurre per il piano: non esisteva uno spartito. Problema risolto da una sua amica: «Facciamo scrivere lo spartito all’intelligenza artificiale», e così è accaduto. Madame prova a suonarla col suo nuovo pianoforte, che tra l’altro ha chiamato “Steven”, ma … onestamente si è ascoltato di meglio da lei…

