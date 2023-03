Re Carlo ha sfrattato Harry e Meghan dalla loro residenza inglese. Oltre al danno la beffa: «La casa offerta al principe Andrea»

Un silenzio che valeva più di mille parole quello di Re Carlo III, sulle rivelazioni fatte dal principe Harry nel suo libro Spare e da lui e Meghan Markle nella serie Netflix a loro dedicata. A quanto pare, però, qualcosa bolliva in pentola, dato che ora il monarca ha deciso di sfrattare marito e moglie dalla loro residenza nella campagna a Ovest di Londra, Frogmore Cottage. I due vivono da tempo in California, da quando nel 2020 hanno preso le distanze dalla Royal Family. Ma mantenevano comunque la casa nel Sud dell’Inghilterra come residenza principale nel Regno Unito, dove l’anno scorso avevano festeggiato il compleanno della figlia Lillibet, sorella di Archie. Recentemente l’avevano anche fatta ristrutturare spendendo – riporta la Bbc – intorno a 2,5 milioni di sterline a titolo personale. Sembra, da quanto riporta la stampa inglese, che Buckingham Palace avesse notificato in anticipo alla coppia la decisione, a gennaio, chiedendo loro di svuotare la proprietà. Che pare ora verrà offerta al principe Andrea, ufficialmente cacciato da Buckingham Palace a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein. Insomma, oltre al danno, pure la beffa. Secondo fonti citate dai tabloid inglesi, lo sfratto potrebbe essere la chiusura definitiva della famiglia Reale nei confronti della coppia, che a questo punto potrebbe non presenziare all’incoronazione di Re Carlo nell’Abbazia di Westminster, il prossimo sei maggio.

