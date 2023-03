Il regalo di compleanno di Re Carlo al fratello Edoardo: sarà Duca di Edimburgo, il titolo che portava il padre Filippo

Dopo mesi di speculazioni, è arrivata la decisione ufficiale: Re Carlo III ha consegnato il titolo di Duca di Edimburgo in precedenza portato da suo padre, il Principe Filippo morto nel 2021 all’età di 99 anni, a suo fratello, il Principe Edoardo (ex conte di Wessex), onorando così il volere della defunta regina e i desideri di Filippo. Un onorifico regalo di compleanno, per i compimento dei 59 anni di Edoardo oggi, 10 marzo. Buckingham Palace ha dichiarato in un comunicato: «Il titolo verrà mantenuto da Sua Altezza Reale per tutta la durata della sua vita. Il ducato fu creato l’ultima volta per il principe Filippo nel 1947, in occasione del suo matrimonio con la principessa Elisabetta, che deteneva il titolo di duchessa di Edimburgo prima di salire al trono nel 1952». Lo riporta l’Independent. Adesso anche la moglie di Edoardo, Sophie, diventerà duchessa di Edimburgo, mentre al figlio della coppia, il quindicenne James, andrà il titolo di conte di Wessex. Il duca e la duchessa sono attesi oggi proprio ad Edimburgo, dove parteciperanno ad un ricevimento per ricordare il primo anno di conflitto in Ucraina. «I nuovi Duca e Duchessa di Edimburgo sono orgogliosi di portare avanti l’eredità del Principe Filippo, promuovendo opportunità per i giovani di ogni estrazione sociale cosicché possano raggiungere il loro pieno potenziale», ha annunciato Buckingham Palace.

