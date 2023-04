«Ecco chi fece commenti razzisti su mio figlio»: spuntano le lettere tra Meghan Markle e Carlo (che non reagì)

Pur sapendo chi fosse l’autore degli insulti razzisti nei confronti del piccolo Archie, l’allora principe di Galles non prese provvedimento. Per i tabloid britannici sarebbe questo uno dei motivi per cui l’ex attrice non sarà all’incoronazione

A poche settimane dall’incoronazione di Carlo III, prevista per il 6 maggio nell’abbazia di di Westminster, continuano a emergere nuovi retroscena sui rapporti complicati tra i Windsor. Secondo quanto riporta il Telegraph, ci sarebbe stato nel 2021 uno scambio di lettere fra Meghan Markle e l’allora principe di Galles, Carlo. La corrispondenza tra i due – spiega il giornale inglese – sarebbe avvenuta subito dopo l’intervista della duchessa con Oprah Winfrey, durante la quale Markle aveva rivelato di aver ricevuto da un (presunto) reale alcuni commenti sul colore della pelle del piccolo Archie senza, però, svelarne il nome. Subito dopo il colloquio andato in onda su Cbs – si apprende dalle ultime indiscrezioni – Carlo avrebbe scritto a Meghan per esprimere la sua amarezza sulla distanza con il figlio Harry e la sua famiglia. Una fonte avrebbe poi riferito al Telegraph che la duchessa di Sussex, in risposta, avrebbe svelato a Carlo il nome del reale in questione e illustrato vari casi di «pregiudizi inconsci», una forma di razzismo, quindi, basata soprattutto su «comportamenti e vedute antiquati piuttosto che su un desiderio di discriminazione». La stessa Meghan, stando a quanto rivelato dal Telegraph, avrebbe precisato di non credere che il reale in questione fosse razzista. Ma nonostante questo – scrive il giornale – il futuro re, di fronte alla rivelazione di Markle, non avrebbe preso provvedimento contro la persona indicata dalla duchessa. Motivo per il quale la moglie di Harry avrebbe deciso poi di non presenziare alla cerimonia di incoronazione di Carlo III a Londra.

