L’intervista a Meghan Markle: il razzismo sulla pelle del figlio Archie, la reazione di Oprah – Il video

«Temevano il colore della pelle che il bambino avrebbe avuto una volta nato». La rivelazione arriva direttamente da Meghan Markle, nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey per Cbs. L’ex-attrice americana, e sposa di Harry Mountbatten-Windsor, ha svelato i retroscena più opachi della famiglia reale britannica. «Quando ero incinta, venni a sapere che non era garantita protezione per mio figlio né titoli nobiliari. Avevo un’atmosfera di isolamento intorno a me e c’era timore per il colore della pelle di Archie. Ne parlarono più volte con Harry», ha detto Markle.

Video: Twitter/@themoneychoach

