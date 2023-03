No! Zelensky non ha preteso che i figli degli statunitensi vadano a combattere in Ucraina

«Gli Stati Uniti dovranno inviare i loro figli e le loro figlie esattamente nella stessa maniera in cui li stiamo mandando noi, e dovranno combattere. E moriranno, Dio non voglia». Questo è il contenuto di una citazione che viene attribuita al presidente ucraino Volodymyr Zelensky da numerosi utenti social. Insomma, il leader di Kiev avrebbe detto che i giovani statunitensi dovrebbero andare a morire per l’Ucraina. In verità, però, la clip è stata decontestualizzata. Il senso cambia completamente quando si considera la circostanza a cui Zelensky attribuiva il suo discorso. Vediamo tutto nel dettaglio.

Secondo numerosi post su Facebook, il presidente ucraino avrebbe preteso che i figli degli statunitensi vadano a combattere contro i russi.

La frase oggetto dei post è: «Gli Stati Uniti dovranno inviare i loro figli e le loro figlie esattamente nella stessa maniera in cui li stiamo mandando noi, e dovranno combattere. E moriranno, Dio non voglia».

In realtà, nei post manca il contesto.

Zelensky analizzava un caso ipotetico in cui gli Usa smetterebbero di inviare aiuti all’Ucraina.

Analisi

Questo è quanto si legge nella descrizione di uno dei post su Facebook che diffonde la presunta affermazione di Zelensky.

«Da Nicolai Lilin: “Dopo le parole di Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti dovranno mandare i propri figli a morire per l’Ucraina, per gli americani lui si è trasformato da leader del mondo democratico in uno psicopatico e pazzo pericoloso: “Zelensky dice che gli Stati Uniti dovranno mandare i propri figli e figlie a morire per proteggere la NATO. Quelli con la bandiera ucraina nel loro profilo dovrebbero andare per primi”. “Zelensky lo dice senza mezzi termini: se la NATO si rifiuta di inviare all’Ucraina più armi, dovremo mandare i nostri figli in una guerra molto più grande contro la Russia. La loro unica opzione è una terza guerra mondiale. E lui farà di tutto per provocarla”. “Prendere le nostre tasse è una cosa. Non siamo abituati a ricavarne nulla. Ma ora parla della morte di bambini americani per la sua guerra?”. L’ex assistente segretario al Tesoro degli Stati Uniti Monica Crowley: “Zelensky ci minaccia direttamente e dice che i figli e le figlie americani dovranno combattere e morire per l’Ucraina. Non è possibile!”».

Qui uno screenshot:

Un altra descrizione con cui è stato presentato l’argomento è:

«Il fantoccio nazista ucraino dice che “i figli degli americani devono andare a combattere in Ucraina e che devono morire esattamente come muoiono i loro figli”. Io in queste parole ci vedo il tragico messaggio lanciato agli europei che, a maggior ragione dovranno mandare i loro di figli. Usa e Ue, avete armato la mano di chi vuole togliere la vita ai nostri ragazzi! Siate maledetti!»

La dichiarazione oggetto di verifica è stata diffusa massicciamente su Twitter, per poi farsi strada anche su Facebook. Dalla descrizione del post mostrato qui sopra si evince che a diffondere la citazione decontestualizzata è stato anche Nicolai Lilin, scrittore già citato in alcuni articoli di Open Fact-checking (ad esempio qui).

Il contesto originale

Ad ogni modo, per verificare se la frase è stata effettivamente pronunciata da Zelensky, è sufficiente reperire il video originale. Nel farlo ci aiuta il logo in alto a destra, che corrisponde a quello del Daily Telegraph. E infatti, sul canale YouTube della testata britannica, troviamo l’intervento del leader di Kiev in occasione del primo anniversario dell’invasione russa. La dichiarazione oggetto di verifica arriva dopo 1h 37′ 15”. Zelensky risponde alla domanda di un giornalista di Nbc, che gli fa notare come molti statunitensi stiano iniziando a pensare che il loro Paese fornisca troppi aiuti all’Ucraina.

Dopo aver ringraziato gli Usa, il leader di Kiev risponde, dicendo: «Se queste persone non cambieranno la loro opinione, se non comprenderanno la nostra causa, se non supporteranno l’Ucraina, perderanno il supporto della Nato e quello di un Paese di 40 milioni di abitanti [l’Ucraina, ndr], un Paese pieno di bambini. Sono in fondo così diversi i bambini statunitensi rispetto a quelli ucraini?». A quel punto, Zelensky ipotizza il caso in cui la maggioranza degli statunitensi decida di non aiutare gli altri membri della Nato. Second il leader di Kiev, se ciò dovesse succedere, si aprirebbe la possibilità di un’invasione dei Paesi baltici da parte della Russia. «E a quel punto – dice Zelensky dopo 1h 40′ 12” di video – Gli Stati Uniti dovranno inviare i loro figli e le loro figlie esattamente nella stessa maniera in cui li stiamo mandando noi, e dovranno combattere. E moriranno, Dio non voglia».

Il video originale così come appare sul canale YouTube del “Telegraph”

Conclusioni

Secondo alcuni post su Facebook, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe preteso che i figli degli statunitensi vadano a combattere in ucraina. In realtà, però, il discorso del leader di Kiev faceva parte di un periodo ipotetico molto ampio in cui analizzava come le cose andrebbero se dovesse mancare il supporto degli Usa nel conflitto contro la Russia.

