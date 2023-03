Meloni a Nuova Delhi sulla guerra in Ucraina: «Non possiamo sottostare alla legge del più forte» – Il video

Dopo l’incontro bilaterale con il premier indiano Narendra Modi e dopo l’annuncio tra i due paesi in materia di Difesa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al Raisina Dialogue 2023, sottolineando il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina. Nel corso del suo intervento, la premier ha esortato i presenti a non alimentare «la falsa metafora di un mondo diviso, dell’Occidente contro il resto». E la premier ha aggiunto: «L’incrollabile unità di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale va ben oltre l’interesse occidentale, è un interesse comune». E la premier ha dunque proseguito: «Nei primi mesi del mio mandato ho dato priorità a sviluppare partnership paritarie sull’energia. L’Italia lavora per essere il ponte tra Mediterraneo, Africa ed Europa». E la presidente del Consiglio ha poi aggiunto: «Qui non sono solo in ballo gli interessi europei, ma i valori del resto del mondo: non possiamo stare fermi davanti alla provocazione al cuore della Carta dell’Onu. Non possiamo sottostare alla legge del più forte».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: