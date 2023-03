Il 2022 da incubo di Ed Sheeran: «Mia moglie ha scoperto di avere un tumore e il mio migliore amico è morto»

Il 2022 è stato un anno da incubo per Ed Sheeran. Mentre lavorava al suo nuovo album – Subtract, in uscita a maggio – la vita del cantautore britannico è stata stravolta da una serie di eventi. «Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e io mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore», rivela Ed Sheeran su Instagram ai suoi fan. Un periodo buio, che ha finito per influire anche sulla salute mentale dell’artista. «Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, guardando in alto ma non riuscendo a sfondare per prendere aria», aggiunge il cantautore.

Il racconto

L’artista non ha dato altri dettagli sulla malattia di cui soffre la moglie Cherry Seaborn. La scoperta del tumore, però, è arrivata pochi mesi prima del parto della loro seconda figlia Juniper. Secondo il Daily Mail, pare che la donna – una volta terminata la gravidanza – abbia iniziato a seguire un percorso di cura e che ora «si stia riprendendo bene». «La notizia del tumore è stato uno shock enorme. E il fatto che non potesse curarsi fin da subito è stato per loro un motivo di grande preoccupazione», rivela al tabloid una fonte anonima vicina all’artista. Una cosa è certa: le vicende dell’ultimo anno sembrano aver avuto un impatto anche sul lavoro di Ed Sheeran. «Per la prima volta, non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove sono nella mia vita adulta – ha spiegato il cantante ai suoi fan -. Sto aprendo la botola che porta alla mia anima». Ora che le sue sofferenze sono state rivelate a tutto il mondo, Ed Sheeran potrà contare anche sul supporto travolgente dei suoi fan. «Sono scoppiata in lacrime leggendo questa storia. Ti auguro di uscire da questo brutto periodo perché non te lo meriti», commenta una fan sotto il post del cantante. E un altro utente aggiunge: «Ci hai aiutato ad andare avanti con la nostra vita grazie alla tua musica. Ora tocca a noi supportati».

