Fedez rompe il silenzio ma conferma i problemi: «In questo periodo preferisco stare lontano dai social. Ma non c’entra Chiara Ferragni»

«Sto attraversando un periodo in cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che ringrazio per il costante supporto». Con queste parole Fedez torna a parlare tramite Instagram, smentendo di fatto i rumors di una presunta crisi con Chiara Ferragni. Un messaggio, questo, comparso in una storia che aumenta ancora di più le preoccupazioni dei suoi followers. Ieri, 2 marzo, il rapper non si era presentato alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Lol: chi ride è fuori, in streaming su Amazon Prime dal 9 marzo, di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Le precedenti “incursioni” social – prima contro l’iniziativa la redazione di Fuori dal Coro e Mario Giordano, poi il video di lancio del podcast e la replica sulla beneficenza per la fondazione di De Benedetti in cui lamentava problemi di balbuzie – hanno inoltre continuato ad alimentare illazioni non solo sul perché della sua assenza, ma anche (e soprattutto) sul suo stato di salute. D’altronde la possibile crisi in casa Ferragnez post-Sanremo era stata smentita nei giorni scorsi con la pubblicazione, da parte dell’imprenditrice digitale, di una foto ritraente le mani incrociate dei due.

INSTAGRAM/FEDEZ

Continua a leggere su Open

Leggi anche: