Fedez non si presenta alla presentazione di “Lol 3”. Serena Dandini lancia con Frank Matano il cast della nuova edizione

Fedez non si è presentato questa mattina, giovedì 2 marzo, alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Lol: chi ride è fuori, in streaming su Amazon Prime dal 9 marzo, di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Dopo le polemiche suscitate all’ultimo Festival di Sanremo per la foto di Bignami vestito da Hitler strappata in diretta, l’invito a legalizzare la marijuana nell’esibizione con gli Articolo 31 e il bacio appassionato scambiato sul palco con Rosa Chemical, il rapper ha continuato a far parlare di sé. Per i silenzi e i presunti dissidi con Chiara Ferragni, ma non solo. Le sue “incursioni” social – prima contro l’iniziativa giornalistica «scriteriata» della redazione di Fuori dal Coro e Mario Giordano, poi il video di lancio del podcast e la replica sulla beneficenza per la fondazione di De Benedetti in cui lamentava problemi di balbuzie – hanno continuato ad alimentare rumors sul perché della sua assenza dai social. Sta di fatto, che questa mattina, il rapper non è intervenuto nella conferenza stampa di lancio dell’attesissima terza serie dello show, né ha mandato un contributo video. «Ci segue da lontano», ha spiegato Serena Dandini che ha condotto la conferenza stampa del comedy show.

Il cast della nuova edizione

È toccato quindi al co-host Matano fare gli onori di casa, insieme a Dandini e ai concorrenti della terza stagione. Che fanno pregustare un mix ad alto tasso di risate (represse): Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. L’obiettivo dei concorrenti – nel format che ha reso celebre lo show – è quello di rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente di far ridere gli avversari. In palio per il più abile nella doppia missione un premio finale di 100 mila euro, da devolvere a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Nel ruolo di “guastatore” tornerà il vincitore dell’ultima edizione, Macio Capatonda, anche creando un supereroe sequel di quello di Lillo, Posaman: Riposaman. Risate assicurate: per tutti, tranne che per i partecipanti.

