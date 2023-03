Morto nel palazzo del Senato l’onorevole Pd Bruno Astorre. La procura di Roma indaga per istigazione al suicidio

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato, a palazzo Cenci. Secondo le prime ricostruzioni, scrive il Corriere della Sera, Astorre sarebbe caduto da una finestra al quarto piano dell’edificio. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto. Fra le ipotesi al momento al vaglio degli investigatori ci sarebbe quella di un gesto volontario. Appresa la notizia, la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio: un “atto dovuto” per casi come questi, secondo quanto fatto filtrare dalla procura alle agenzie di stampa. È previsto comunque un sopralluogo a Palazzo Cenci da parte del pm di turno, mentre sul posto è arrivata subito la polizia scientifica per l’esecuzione dei rilievi.

Chi era Astorre

Nato a Roma l’11 marzo 1963, Bruno Astorre avrebbe compiuto tra pochi giorni 60 anni. Senatore dal 2013, era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati.

Le reazioni della politica

Sgomento e dolore per la morte del senatore del Pd sono stati espressi da esponenti di tutti i partiti, fino ai rappresentanti delle istituzioni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta «profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio: un avversario appassionato e leale, una persona perbene», e ha esteso le condoglianze personali e del governo alla vedova, alla famiglia e alla sua comunità politica. Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la morte di Astorre «è una notizia terribile».

«Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene», ha scritto invece il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, su Twitter. Anche l’ex segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ha sottolineato sui social di esser rimasto «attonito alla tragica notizia della morte di Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari», si legge nel tweet. Davanti a Palazzo Cenci, dove è stato trovato morto il senatore del Pd, si sono subito radunati l’ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, e la senatrice Dem Cecilia D’Elia.

