Dentro la casa di Rosalia Messina Denaro, l’omaggio vistoso al fratello in salotto – Il video

Il rapporto tra Rosalia Messina Denaro e suo fratello durante la latitanza sarebbe stato strettissimo. Lo dimostrano i numerosi pizzini ritrovati nella casa della donna, arrestata oggi 3 marzo, l’unica delle quattro sorelle a vivere da sola nella storica abitazione di famiglia a Castelvetrano. E poi un quadro con il ritratto dello stragista di Cosa Nostra che lo raffigura con la corona in testa e i tipici occhiali da sole a goccia. Poco più in là un altro ritratto, quello di don Ciccio, il capostipite della dinastia Messina Denaro, presente anche con una foto in una cornice d’argento sul tavolo in salotto. Secondo quanto emerso dalle indagini della procura di Palermo, Rosalia e Matteo Messina Denaro si sono visti in diverse occasioni nel corso della latitanza del boss. La donna seguiva passo passo l’evolversi della malattia di suo fratello, come dimostra anche il pizzino in cui la donna aveva appuntato con dovizia di dettagli una sorta di diario clinico con tanto di date delle operazioni a cui il latitante era stato sottoposto.

