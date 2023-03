«Matteo Messina Denaro andava a pranzo nello stesso ristorante degli investigatori antimafia»: l’intercettazione a “Non è l’Arena” – Il video

«Lui (Matteo Messina Denaro, ndr) era seduto qua e in un tavolo vicino c’era pure la Dia (Direzione investigativa antimafia, ndr)». È quanto racconta un testimone oculare, con ogni probabilità il gestore del ristorante, ad un interlocutore in una conversazione ottenuta dalla trasmissione Non è l’Arena, che ne trasmetterà questa sera la registrazione integrale – insieme, annuncia il programma di Massimo Giletti – a “nuovi audio esclusivi del boss di Cosa Nostra“. Nell’estratto anticipato, si sente un uomo riferire che «io ogni giorno ho la scientifica e la Dia a mangiare qua». «Lei mi sta dicendo che Messina Denaro…», inizia a chiedere incredulo l’interlocutore rispetto alla presunta compresenza dell’ex superlatitante e degli inquirenti anti-mafia nella trattoria. Risponde ancor prima la domanda sia finita l’uomo: «Sì, mentre lui stava qui loro (la Dia, ndr) anche». «Sono quattro o cinque e vengono a mangiare a giro – aggiunge poi – Figuriamoci se Messina Denaro con la sua esperienza non sa chi siano. Li conosce per forza». Messina Denaro è stato arrestato lo scorso 16 gennaio in un blitz dei Ros dei Carabinieri nella clinica “La Maddalena” di Palermo, dove si recava per curare il suo cancro e che si trova a poche decine di metri dalla sede palermitana della Dia. Negli scorsi giorni, mentre procedono le indagini su complicità e connivenze, è finita agli arresti anche la sorella del boss, Rosalia Messina Denaro.

