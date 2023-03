Salto in lungo, Larissa Iapichino vince l’argento agli Europei e scrive il nuovo record italiano: battuta anche sua madre Fiona May

Meglio di se stessa, e perfino di sua madre, la grande Fiona May. Larissa Iapichino ha vinto oggi la medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei indoor di atletica in corso a Istanbul, piazzandosi dietro la britannica Jazmin Sawyers, che ha saltato 7 metri esatti. Appena 3 centimetri in più della lunghezza coperta dall’atleta italiana, che con la misura di 6,97 batte il record italiano che lei stessa aveva centrato nel 2021 (6,91) e che condivideva sino ad oggi con sua madre, Fiona May. Al terzo posto, con 6.91, è arrivata la serba Ivana Vuleta, quarta la tedesca Malaika Mihambo, campionessa olimpica in carica. 21 anni da compiere (a luglio), Iapichino centra così il primo podio di prestigio in carriera, dopo l’oro conquistato agli Europei Under 20 nel 2019. La saltatrice ha realizzato un vero exploit, in crescendo durante la gara: 6.64, 6.74, 6.77, 6.75, 6.91 e infine 6.97 la sequenza dei suoi salti, fino a quello definitivo che le è valso la medaglia d’argento. «Per la prima volta in vita mia ho pensato solo a saltare», si è lasciata andare sorridente a fine gara Iapichino, che ha definito “bellissimo” il risultato ottenuto e ora guarda con ancor più fiducia a una carriera sportiva tutta da scrivere. «Mi sento più determinata e cresciuta». Per la gioia (anche) di mamma Fiona e papà Gianni Iapichino.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: