Ravanusa, scontri tra tifosi per il derby Canicattì-Licata. Sassi e bottiglie contro le forze dell’ordine: agenti feriti e auto danneggiate

Si è giocato come previsto il derby fra Canicattì e Licata valevole per la 26esima giornata di Serie D. Ma la partita in programma allo stadio “Saraceno” di Ravanusa ha innescato scontri violentissimi tra le tifoserie. Non è chiaro al momento, cosa li abbia innescati, ma secondo le prime ricostruzioni sembra che numerosi tifosi del Canicattì, senza biglietto, abbiano cercato di caricare i tifosi della squadra avversaria, il Licata, all’esterno dello stadio. Le forze dell’ordine hanno subito creato un cordone, ma sono state bersagliate da una fitta sassaiola e dal lancio di bottiglie di vetro. Violenza gratuita che ha creato danni ingenti: sarebbero almeno cinque le autovetture di servizio danneggiate e diversi poliziotti, carabinieri e finanzieri sarebbero rimasti feriti.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Open

Leggi anche: